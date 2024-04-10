الجلباب البدوي وفرحة الأطفال.. تكبيرات العيد تعلو سماء مطروح

وسط أجواء من الفرحة والبهجة أدى أهالي مطروح صلاة عيد الفطر المبارك بعدد من مساجد المحافظة وعدد من الساحات الشعبية التابعة لمديرية أوقاف مطروح.



وقد استقبلت الساحة الشعبية العشرات من الأسر بمطروح وزوارها الذين أتوا للمحافظة لحضور إجازة عيد الفطر المبارك لأداء صلاة العيد وسط حالة من السعادة بين الأطفال.



وقد قام بعض الأهالي والأحزاب والمؤسسات بتوزيع الحلويات على الأطفال والألعاب والكعك والتي لاقت سعادة كبيرة بين الأطفال.



وتناولت خطبة صلاة عيد الفطر معنى فرحة العيد وفلسفتها عقب صيام شهر رمضان الكريم وتأكيد الدعوة لصلة الأرحام وإصلاح ذات البين والتزام أخلاق رمضان في بقية العام.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد تقدم بالتهنئة لجميع اهالي مطروح وقياداتها الأمنية والتنفيذية والشعبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى- عز وجل- أن يعيده على محافظة مطروح ومصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر أرضا وشعبا من كل مكروه وسوء، وأن يكتب لها كل التقدم والازدهار مع مسيرة البناء والتنمية لباعث نهضتها ابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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