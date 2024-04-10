محافظ مطروح يتفقد مركز السيطرة لمتابعة استعدادات المدن للعيد وتوافر الخدمات للمواطنين

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، مع أول أيام عيد الفطر المبارك، مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد واللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.



وعرض الدكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز من خلال شاشات المركز متابعة الحالة العامة بكل مدينة مع أولى ساعات يوم العيد وتوافر الأمن والطمأنينة وانتهاء صلاة العيد دون أي عقبات.



كما تواصل محافظ مطروح عبر شاشات المركز مع رؤساء المدن موجها التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك والاطمئنان على توافر المواد البترولية والخبز وغيرها، مشددا على أهمية تكثيف جهود النظافة بجميع المدن ومتابعة اتصالات وشكاوى المواطنين أول بأول والرد عليها.



كما كرم محافظ مطروح عددا من العاملين بالمركز لجهودها في أعمال المتابعة والرصد الميداني للفعاليات المختلفة التي مرت بها المحافظة كالتغطية الميدانية للانتخابات الرئاسية ومتابعة جهود مواجهة السيول وغيرها.