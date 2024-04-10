عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتفقد مركز السيطرة لمتابعة استعدادات المدن للعيد وتوافر الخدمات للمواطنين

محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد مركز السيطرة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، مع أول أيام عيد الفطر المبارك، مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد واللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.


وعرض الدكتور عبد الرحمن الطباخ مدير المركز من خلال شاشات المركز متابعة الحالة العامة بكل مدينة مع أولى ساعات يوم العيد وتوافر الأمن والطمأنينة وانتهاء صلاة العيد دون أي عقبات.

وكيل صحة مطروح: رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات خلال عيد الفطر

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر المبارك


كما تواصل محافظ مطروح عبر شاشات المركز مع رؤساء المدن موجها التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك والاطمئنان على توافر المواد البترولية والخبز وغيرها، مشددا على أهمية تكثيف جهود النظافة بجميع المدن ومتابعة اتصالات وشكاوى المواطنين أول بأول والرد عليها.


كما كرم محافظ مطروح عددا من العاملين بالمركز لجهودها في أعمال المتابعة والرصد الميداني للفعاليات المختلفة التي مرت بها المحافظة كالتغطية الميدانية للانتخابات الرئاسية ومتابعة جهود مواجهة السيول وغيرها.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات مركز السيطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

كيفية صلاة عيد الفطر في البيت للرجال والنساء فردا وجماعة؟.. بـ5 خطوات

%25.. انخفاض أسعار اللحوم والمواد التموينية في أول أيام عيد الفطر

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

المالية تطرح 50 مليون جنيه من «الفكة» بمناسبة عيد الفطر

أمطار تضرب تلك المحافظات.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس أول أيام العيد؟

ترشيحاتنا

جابر الخواطر.. الرئيس السيسي يفرح قلوب أسر الشهداء باحتفال عيد الفطر المبارك |تفاصيل

دعاء للميت أول يوم العيد .. ردده تجعل قبره روضة من الجنة

دعاء عيد الفطر .. أدعية مستجابة رددها عقب كل صلاة

البنك المركزي: 2.3 تريليون جنيه ائتمان محلي بالعملة الأجنبية في أكتوبر الماضي

بيسرق الحسابات وبينصب على المعارف.. سقوط هاكر الفيس بوك بالإسكندرية

كورنيش مطروح حاجة تانية.. الأهالي يحتفلون بعيد الفطر على الشواطئ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الرنجة| جديدة وغير تقليدية

مصطفى شعبان مثقف.. هاجر أحمد تعلق على دورها في المعلم

من القاهرة لسيناء.. المواطنون يحتفلون بعيد الفطر في كل شوارع مصر.. صور

درة تبهر متابعيها بإطلالتها لاستقبال العيد| شاهد

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ