محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر المبارك

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد خلال البرقية يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم ونحن نودع شهر الرحمة والمغفرة , شهر رمضان الفضيل بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح و قيادتها التنفيذية والأمنية و الشعبية بأحر التهاني أطيب التمنيـات بمناسبـة حلول " عيــد الفطـر المبـــارك ".

واضاف سائلين المولى عز وجل أن ينعم عليكم بالتوفيق والسداد دائما ,وأن يحفظكم ويعزز خطواتكم الواثقة نحو مسيرة البناء والتنمية لما فيه الخير من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الغالية في ظل قيادتكم الحكيمة .

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة بهذه المناسبة المباركة لكلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسادة الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة، متمنيا أن يعيده على الأمة والإسلامية ومصرنا الغالية قيادة وشعبا وجميع القيادات الامنية والتنفيذية والشعبية والدينية وجميع أهالي مطروح بالخير واليمن والبركات".