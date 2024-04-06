أصل الصنعة .. المخللات بمطروح حاجة ثانية في رمضان

تعد المخللات أحد أهم الأطباق على مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك، لغالبية الأسر المصرية وهو طبق المخلل المكون من الجزر والخيار واللفت والشطة والليمون والقرنبيط وغيرها من الأشكال والألوان.



وقد ذاع صيت أبناء مطروح وسيوة في تصنيع مخللات الزيتون بأنواعها إلا أنهم أضافوا أنواع أخرى من المخللات والتي برعوا فيها مثل الجزر والفلفل والليمون واللفت والبصل.



"صدى البلد" التقى بأحد بائعي المخللات الذي تحدث عن أهم الأنواع وأكثرها شهره ويقبل المواطنون على شرائها.

حيث قال محمد أنور، "صاحب محل" لبيع المخللات أن الأهالي يحرصون على شراء المخللات خاصة في شهر رمضان لذلك فإننا نستعد لهذا الشهر الكريم بصناعه المخللات المنوعة وتجهيزها.



وأضاف أن من أشهر أنواع المخللات الزيتون والذي يعد من أهم الأنواع بمطروح والذي يحرص على شرائه زوار المحافظة والأهالي بالإضافة إلى الأنواع الأخرى كالجزر والليمون بأنواع الأخضر والأصفر والمعصفر والباذنجان والفلفل والحمص واللفت والقرنبيط والكرنب والبصل.



وأشار أن المخللات تفتح النفس في الصيام لذلك يتزايد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم ويتزايد الطلب عليها خلال فترة العصر وحتى المغرب وبعد صلاة التراويح.



وعن الأسعار أوضح محمد أنور أن أسعار الكيلو تبدأ من 20 جنيها للكيلو ويتم البيع حسب طلب الشخص مضيفا احن مش بنرجع حد .



وأوضح أننا نسعى أن يكون النظافة هي أهم ما يميز المخللات حيث يتم غسل الخضروات جيدا قبل

تخليليلها مع إضافة المواد المصرح لها من وزارة الصحة والحرص على نظافة جميع الأواني المستخدمة في التخيليل بجميع مراحله لحين وصوله إلى المواطنين.

مخللات مطروح

مخللات مطروح