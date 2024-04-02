محافظ مطروح يشارك الأطفال الأيتام وجمعية أصول في حفل إفطار جماعي

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين في حفل الإفطار للأطفال الأيتام وأسرهم والذي نظّمته جمعية أصول لتنمية المجتمع برئاسة الدكتورة رانيا رضوان كبير مذيعي قناة إسكندرية، رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد واللواء دكتور أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي وعدد من مديري المديريات والإدارات والإعلاميين بالمحافظة وذلك بقاعة حديقة كليوباترا بمدينة مرسى مطروح.





كما تم تكريم المشاركين في تيسير الأعمال الخيرية للجمعية من الجهاز التنفيذي للمحافظة والإعلاميين بمطروح.

وفي كلمته وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير للدكتورة رانيا رضوان رئيس مجلس إدارة جمعية أصول لتنمية المجتمع على جهودها وسعيها للخير وصولا إلى الأسر الأكثر احتياجا في عمق الصحراء وأماكن بعيدة مع التواصل لفعل الخير بأشكال متعددة لتقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين ومنها تركيب أسقف منازل وتوزيع مواد غذائية وبناء مساجد وكسوة وبطاطين وأغطية وتقديم موارد دخل ومشروعات اقتصادية لتحسن مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية ومشروعات تربية أغنام وغيرها.

ووجهت الدكتورة رانيا رضوان رئيس مجلس إدارة جمعية أصول لتنمية المجتمع كل الشكر لجهود الدعم لفعاليات الجمعية في خدمة المجتمع المحلى سواء من قيادات المحافظة برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي برئاسة لواء دكتور أمون مرتضى رئيس الجهاز وغيرها من جهود الوصول إلى أقصى المناطق لتقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.