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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلمانى بمطروح: نثق في قدرات الرئيس على قيادة مصر لمزيد من الإنجازات

طرق مطروح
طرق مطروح

هنأ النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح ،  عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عموم الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة مراسم حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية.
 

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وقال اننا لا ننسي حكمة الرئيس في القضايا العربية والصراع العربي مع المحتل الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وثبات موقف الدولة المصرية والوقوف بجانب أهالينا في غزة وهو ما حافظ علي القضية الفلسطينية ليعود الاهتمام بها مرة أخري ، بالاضافة الي الدعم اليومي بالمساعدات لغزة سواء بالطيران أو من معبر رفح.

واضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح انه بمجرد وصول الرئيس السيسي للحكم ، الوضع تغير تماماً بالمحافظة لتدخل مطروح في اهتمامات الجمهورية الجديدة ، ووصلت التنمية فيها الي ابعد نقطة في غرب مصر بمدينة السلوم الحدودية التي جمع اهاليها لقاء مع الرئيس كان مليئا بالحب والصراحة ، وحمل لنا الخير والاخبار السارة .

واكد  النائب عيسى أبو تمر ان مطروح في عقل وقلب القيادة السياسية ، وبعد عقود من التهميش أصبحت ضمن اولويات الجمهورية الجديدة بالمشروعات القومية العملاقة التي نفذت علي أرض الواقع من أهمها مدينة العلمين الجديدة ، ومشروع الضبعة النووي للاغراض السلمية ، والقطار الكهربائي السريع ، وقاعدة محمد نجيب وقاعدة 3 يوليو بالنجيلة ، ومشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة علي محور الضبعة ، ومشروع تطوير رأس الحكمة ، وميناء جرجوب التجاري بالاضافة الي المشروعات الجارية العمل بها ، نظرا لتمتع المحافظة الساحلية الواعدة بالمقومات السياحية والصناعية والزراعية والتجارية الهائلة لوجودها على الحدود مع الشقيقة ليبيا .

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