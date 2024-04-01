محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الإثنين، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 /2024 للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 30 مايو القادم.



وأكد محافظ مطروح، على ضرورة الالتزام بالانتهاء من المناهج المقررة، وتوفير كافة سبل الراحة وتذليل العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.



من جانبه، أوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن امتحانات المرحلة الابتدائية، تبدأ يوم 8 مايو، وتنتهي 16 مايو، حيث سيتم التبادل بين امتحانات صفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 8 مايو وتنتهي يوم 16 مايو، موضحًا أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي تنطلق يوم 18 حتى 23 مايو.



وأشار شحاته إلى أن امتحانات المرحلة الإعدادية والثانوي التكميلي للصف الثالث الإعدادي والأول والثاني الثانوي في الفترة من 25 إلى 30 مايو، وكما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 8 وحتى 23 مايو لمدة 14 يومًا بالتبادل بين الصفين، وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس التعليم الفني، بكافة أنواعه يوم 8 حتى 22 مايو لمدة 13 يومًا.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تستبعد الإجازات الرسمية من أعمال الامتحانات، كما سيعقد امتحانات التكميلي لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية في الفترة من 28 أبريل حتى 30 أبريل، وكما تعقد الاختبارات العملية والمستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والخاصة للغات قبل انعقاد الامتحانات بأسبوعين، مع تكثيف الاستعدادات لانطلاق الامتحانات، وفق الضوابط التي حددتها الوزارة وتنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح.