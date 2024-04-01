عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

صدى البلد

اعتمد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الإثنين، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 /2024 للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 30 مايو القادم. 


وأكد محافظ مطروح، على ضرورة الالتزام بالانتهاء من المناهج المقررة، وتوفير كافة سبل الراحة وتذليل العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية. 


من جانبه، أوضح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن امتحانات المرحلة الابتدائية، تبدأ يوم 8 مايو، وتنتهي 16 مايو، حيث سيتم التبادل بين امتحانات صفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 8 مايو وتنتهي يوم 16 مايو، موضحًا أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي تنطلق يوم 18 حتى 23 مايو. 


وأشار شحاته إلى أن امتحانات المرحلة الإعدادية والثانوي التكميلي للصف الثالث الإعدادي والأول والثاني الثانوي في الفترة من 25 إلى 30 مايو، وكما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 8 وحتى 23 مايو لمدة 14 يومًا بالتبادل بين الصفين، وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس التعليم الفني، بكافة أنواعه يوم 8 حتى 22 مايو لمدة 13 يومًا.


وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تستبعد الإجازات الرسمية من أعمال الامتحانات، كما سيعقد امتحانات التكميلي لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية في الفترة من 28 أبريل حتى 30 أبريل، وكما تعقد الاختبارات العملية والمستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والخاصة للغات قبل انعقاد الامتحانات بأسبوعين، مع تكثيف الاستعدادات لانطلاق الامتحانات، وفق الضوابط التي حددتها الوزارة وتنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متأثرين بجروحهم.. وفاة جميع مصابي حادث كلية علوم بورسعيد وضبط الجاني| تفاصيل

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن اغتيال محمد رضا زاهدي في دمشق

ترشيحاتنا

أم العواجز تستقبل المصلين.. شعائر التراويح من السيدة زينب ليلة 23 رمضان

حركة الشباب الإرهابية تتمركز في إثيوبيا.. تفاصيل خطيرة

بيان عاجل من الجهاد الإسلامي بشأن اغتيال محمد رضا زاهدي في دمشق

محرك الأحداث في سوريا ولبنان.. من هو القيادي الإيراني محمد رضا زاهدي؟

فضل الاستغفار في الإسلام.. مفاتيح الرزق والبركة

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يشددان على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل جودر الحلقة 6.. ياسر جلال يخدع نور ويقـ.تلها

عباية لافتة.. مي عمر تبهر المتابعين على إنستجرام

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

بالأسود الجريء.. لاميتا فرنجية تشعل الـ سوشيال ميديا

فيديو

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ