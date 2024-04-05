بالأسماء.. المصابون في حادث تصادم نقل مع ميكروباص بطريق الإسكندرية - مطروح

حصل "صدى البلد" على أسماء المصابين في الحادث الذي وقع اليوم الجمعة اثر حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة ميكروباص، على طريق إسكندرية مطروح قرب مدينة الضبعة، وتم نقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم.



واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي 10 مصابين وهم حمدي ع. ع، ومحمد ع. ب وروماني ع. ف ومحمد ع. م ومحمود ح. ا ومحمد م. ع وشريف م. ص وعماد ع. ف وأحمد م. م محمد ا. ط

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح أخطارا بحادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص، بالكيلو 140 طريقا مطروح إسكندرية الساحلي وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى الضبعة 10 مصابين يعانون إصابات متنوعة لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف أطباء المستشفى.