إنشاء سدود وآبار.. الانتهاء من العمل في مشروع مكافحة التصحر غرب مطروح

أعلن اللواء آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي الانتهاء من العمل في مشروع مكافحة التصحر غرب محافظة محافظة مطروح تحت إشراف إدارة التنمية المتكاملة خبراء الصحراء بالجهاز.
واضاف ان المشروع يشمل تطهير آبار رومانى وإنشاء سدود زراعية لحجز مياه الأمطار وانشاء آبار نشو سعة ١٠٠ متر مكعب مضيفا ان الجهاز المركزى للتعمير ومن خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى انهى العمل فى مشروع مكافحة التصحر غرب محافظة مطروح.
واشار ان جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى وبالتعاون مع محافظة مطروح يواصل العمل فى الطرق التنموية للتجمعات البدويه شرق مطروح وانشاء طريق تجمع طرام منطقة سيدى عبد الرحمن شرق محافظة مطروح.