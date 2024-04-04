272 مسجدا وساحة لاستقبال المصلين في مطروح خلال عيد الفطر

اكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن مديرية أوقاف مطروح استعدت ب ٢٧٢ مسجدا وساحة صلاة على مستوى مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك .



وأوضح الشيح حسن عبد البصير مدير اوقاف مطروح انه تم تجهيز الساحات للصلاة مع مراجعة جاهزيتها وتأمينها منها ٢١٦ مسجدا كبيرا و٦٠ ساحة صلاة.



وأضاف إلى أنه وجه لأهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات الرئيسية بالمحافظة وربطها بجميع المديريات ومدن ومراكز المحافظة الثمانية لتلقى شكاوى المواطنين والعمل عل حلها على مدار 24 ساعة خلال إجازة أيام عيد الفطر المبارك.