معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة.. كيف استعد تموين مطروح لعيد الفطر



وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين خلال تلك الفترة.



وشدد على استمرار معارض بيع السلع الرئيسية المخفضة للمواطنين وتشديد المراقبة على الأسواق والمطاعم ومنع أي تجاوزات بالتنسيق بين مديرية التموين بمطروح مع مباحث التموين والجهات المعنية.

كما وجه بضرورة الاطمئنان على توافر الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية والوقود والمتابعة والرد على أي شكاوى للمواطنين خلال أيام العيد.



وأوضحت هند مساعد مدير عام مديرية التموين بمطروح انه سيتم تكثيف اعمال لجان المرور والمتابعة على المحلات والمطاعم خلال نهاية شهر رمضان الكريم ،وطوال فترة عيد الفطر للاطمئنان على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها ، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .