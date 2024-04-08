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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الاستعدادات النهائية لـ عيد الفطر في مطروح

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خطة الاستعدادات النهائية لاستقبال إجازة عيد الفطر المبارك مع توقع الإقبال الكبير على المحافظة خلال إجازة أيام العيد، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ورؤساء القطاعات الخدمية والتنفيذية المعنية بالمحافظة.

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شدد محافظ مطروح على التزام كل قطاع بمهامه خلال إجازة أيام العيد والاستعداد لمواجهة أي طوارئ والاستجابة أول بأول لأي بلاغات للمواطنين.
ففي قطاع مياه الشرب وجه محافظ مطروح بالاطمئنان على توافر وضخ مياه الشرب في مواعيدها بالكميات الكافية وتشغيل سيارات نقل المياه التي تم صيانتها.
وفي قطاع التموين وجه محافظ مطروح باستمرار وتكثيف حملات المراقبة والتفتيش على الأسواق والمطاعم والمحال التجارية بمشاركة جميع الجهات المعنية والاطمئنان على سلامة السلع توافرها بالكميات الكافية واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي تجاوزات مع استمرار معارض تخفيض السلع لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم. مع متابعة تشغيل مصنع تعبئة الغاز لتوفير الغاز للمواطنين خلال أيام العيد
كما شدد محافظ مطروح على تكثيف حملات لمنع التعدي على أراضي الدولة خلال أيام العيد إزالة أي تعدى بكل حزم.
مع مراجعة حركة جميع السيارات والمعدات الميكانيكية، ومتابعة وتوافر سيارات الأجرة لنقل المواطنين بين مطروح والمحافظات الأخرى، وكذلك بالخطوط الداخلية داخل المدينة مع توقع زيادة الإقبال على المحافظة خلال أيام العيد.
كذلك رفع درجة الجاهزية في قطاع الكهرباء بجميع المدن والقرى والتجمعات والاطمئنان على استقرارها بالقطاعات الخدمية.
كما وجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وتواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والأمصال، مع التأكيد على حسن التعامل مع المرضى وذويهم
كما وجه محافظ مطروح بالاستعداد في قطاعات الحماية المدنية لمواجهة أي طوارئ كما شدد على تكثيف حملات النظافة بجميع المدن وتقسيم الأحياء والقرى. إلى قطاعات مع تفعيل دور رؤساء القرى في متابعة كافة الخدمات والتواصل مع المواطنين.
كما تابع محافظ مطروح صرف قيمة هدايا كسوة العيد للأطفال الأيتام والأولى بالرعاية بمدن ومراكز المحافظة لإدخال الفرحة والسرور عليهم خلال العيد.

محافظ مطروح خلال الاجتماع 
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