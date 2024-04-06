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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مطروح .. "حماة الوطن" يطلق مبادرة "سند" للمرأة والأسر الأولي بالرعاية

مبادرة سند لحزب حماة
مبادرة سند لحزب حماة الوطن بمطروح

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إطلاق مبادرة "سند" بالمحافظة للمرأة المطروحية والأسر الأولي بالرعاية بمطروح، والتي أطلقتها بالمحافظات الدكتورة راندا مصطفى أمينه المرأة المركزية بحزب حماة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، نائب رئيس إقليم السيدات ببرلمان عموم إفريقيا، مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.

 

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وقال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن مبادرة "سند" ساهمت في تقديم العديد من المساعدات للأسر الأولي بالرعاية بمطروح، وأيضا وصلت إلى جميع الفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، لتقديم يد العون لهم في الشهر الكريم "رمضان" ومنها تقديم كسوة العيد وتوزيع كعك العيد على العاملين بقطاع النظافة بالمحافظة بالتنسيق مع محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بمحافظة مطروح مطروح بمتابعة من تيسير دهيم أمينة المرأة بالحزب.

ومن جانبها أكدت الدكتورة راندا مصطفى أمينه المرأة المركزية بحزب حماة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة "سند" لحزب حماة الوطن، استفادة منها فئات كثيرة في المجتمع، ومنها المرأة والأسر الأولي بالرعاية بشكل عام، حيث تم تقديم وتوفير كسوة العيد للأيتام والأسر الأكثر احتياجا بالإضافة إلى توزيع وجبات طازجة، وكذلك توفير كعك العيد والبسكويت للأسر بأمانات محافظات الجمهورية.

أشار الدكتور راندا مصطفى أمينه المرأة المركزية بحزب حماة الوطن إلى أن شهر رمضان، شهر الخير والبركة، بفضل الله مبادرة "سند" حققت أهدافها بتوفير متطلبات المواطنين ومساعدة جميع فئات الأسر الأولي بالرعاية، من خلال جهود أمانة المرأة المركزية مع أمانات المحافظات، وبتوجيهات من قيادة حزب حماة الوطن وصلنا لجميع محافظات الجمهورية لإطفاء روح الفرحة السعادة والبهجة على أهالينا في الشهر المبارك.

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