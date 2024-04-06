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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرور مفاجئ|وكيل صحة مطروح يحيل المتغيبين للتحقيق بالمعمل المشترك ومعمل الرصد البيئي

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال الجولة

أحال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح اليوم السبت خلال مرور مفاجئ عددًا من العاملين المتغيبين بالمعمل الإقليمي المشترك ومعمل الرصد البيئي بمطروح.

 


جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بمطروح لمتابعة انتظام سير العمل، ومراجعة الانضباط الإداري للعاملين.
حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمعمل للتأكد من تسليم وتسلم عينات الأغذية والمياه من مراقبي الأغذية وصحة البيئة، ومتابعة خطوات فحص العينات، والتأكد من توفير الاحتياجات اللازمة للأجهزة المعملية والمستلزمات والكيماويات اللازمة لإجراء كافة الفحوصات المعملية، والتحاليل الخاصة بالفيروسات الدورية لمرضي الغسيل الكلوي، وتحاليل المياه، والأغذية، وذلك بعد افتتاح معمل البكتريولوجي أغذية خلال الفترة الماضية.
وخلال المرور تلاحظ تغيب عدد من الفريق الطبي دون سند قانوني ووجه سيادته بإحالتهم إلى الإدارة القانونية بديوان المديرية واتخاذ إجراءات مشددة حال التكرار.
ووجه للسيدة هيام منشاوي مدير إدارة المعامل بالمديرية بالمتابعة المستمرة على المعمل الإقليمي المشترك.

 

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