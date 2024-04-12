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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عطل مفاجئ يقطع الكهرباء عن أجزاء من مناطق بمطروح

كهرباء مطروح
كهرباء مطروح

أعلنت محافظة مطروح قطع الكهرباء باجزاء من مناطق الكيلو 4/5/7 وذلك لوجود عطلا علي أحد الدوائر المغذية للوحة توزيع الجامعة.

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وأوضحت محافظة مطروح خلال بيان رسمى بأنه جاري العمل علي إصلاح العطل مما يترتب عليه تأثر بعض المناطق ومنها أجزاء من مناطق ك4/5/7 وسيتم أعاده التيار فور الإصلاح.

كان محافظ مطروح قد عقد اجتماعا لبحث الاستعداد لعيد الفطر المبارك مع مراجعة حركة جميع السيارات والمعدات الميكانيكية، ومتابعة وتوافر سيارات الأجرة لنقل المواطنين بين مطروح والمحافظات الأخرى، وكذلك بالخطوط الداخلية داخل المدينة مع توقع زيادة الإقبال على المحافظة خلال أيام العيد.

كذلك رفع درجة الجاهزية في قطاع الكهرباء بجميع المدن والقرى والتجمعات والاطمئنان على استقرارها بالقطاعات الخدمية.

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