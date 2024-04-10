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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة مطروح: رش وتطهير المتنزهات العامة وأماكن التجمعات بمناسبة عيد الفطر

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال متابعة رش المبيدات

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أعمال إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية تزامنا من تنفيذ خطة الاستعدادات لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

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وقام فريق الإدارة برئاسة الدكتور أحمد عاطف مدير الإدارة بأعمالمكافحة الحشرات البالغة باستخدام المبيدات ذات الأثر الباقى ورش وتطهير المتنزهات العامة والحدائق وأماكن التجمعات بنطاق مدينة مطروح.
وأكد وكيل وزارة الصحة أن أعمال المكافحة مستمرة خلال فترات الأعياد وتمتد بعدها وفقا للخطط الشهرية المعتمدة مسبقا حفاظا علي الصحة العام تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبناء على توجيهات الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة.

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