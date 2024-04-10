محافظ مطروح يستقبل المهنئين بعيد الفطر من التنفيذيين والشعبيين

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بديوان عام المحافظة المهنئين من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وأهالي مطروح وتوزيع العيدية على الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد.



حيث استقبل المحافظ الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف ووفد من المشايخ والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وعمد ومشايخ وجموع كبيرة من أهالي مطروح.



من ناحية أخرى شهد كورنيش مدينة مرسي مطروح إقبالا كبيرا مع خروج أعداد كبيرة من المواطنين للاستمتاع بفرحة العيد مع استقرار حالة الطقس.



كما فتحت حدائق مطروح ومراكز الشباب أبوابها لاستقبال المواطنين مع فرحة العيد وتشهد عددا من الفعاليات والاحتفالات على مدار أيام العيد مع فتح أبوابها للجمهور مع الاستمتاع بالألعاب وهدوء الأجواء وتنظيم مزيد من الفعاليات لزوار الحدائق.