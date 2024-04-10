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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يستقبل المهنئين بعيد الفطر من التنفيذيين والشعبيين

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال استقبال المهنيئين بالعيد

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بديوان عام المحافظة المهنئين من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وأهالي مطروح وتوزيع العيدية على الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد.

 

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حيث استقبل المحافظ الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف ووفد من المشايخ والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وعمد ومشايخ وجموع كبيرة من أهالي مطروح.


من ناحية أخرى شهد كورنيش مدينة مرسي مطروح إقبالا كبيرا مع خروج أعداد كبيرة من المواطنين للاستمتاع بفرحة العيد مع استقرار حالة الطقس.


كما فتحت حدائق مطروح ومراكز الشباب أبوابها لاستقبال المواطنين مع فرحة العيد وتشهد عددا من الفعاليات والاحتفالات على مدار أيام العيد مع فتح أبوابها للجمهور مع الاستمتاع بالألعاب وهدوء الأجواء وتنظيم مزيد من الفعاليات لزوار الحدائق.

محافظ مطروح خلال استقبال المهنيئين بالعيد 

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