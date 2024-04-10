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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يشارك المرضى فرحتهم بالعيد بتوزيع الكعك في المستشفيات .. صور

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال زيارة المستشفيات

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع أول أيام عيد الفطر المبارك على زيارة المرضى وتقديم التهنئة لهم وذلك بمستشفى الأطفال ومستشفى مطروح العام يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة عبد الله مدير مستشفى الأطفال والدكتور صبري شعبان مدير مطروح العام.

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 قدم محافظ مطروح التهنئة للمرضى وذويهم متمنيا لهم الشفاء العاجل، وكذلك الاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتواجد الأطقم الطبية.
كما وجه محافظ مطروح التهنئة لأطقم الأطباء والتمريض والعاملين خلال إجازة العيد، مع إهدائهم هدايا كعك العيد.

محافظ مطروح خلال زيارة المستشفيات 
محافظ مطروح خلال زيارة المستشفيات 
محافظ مطروح خلال زيارة المستشفيات 
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