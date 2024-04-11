مبادرة العيد أحلى تستقبل آلاف المواطنين بمطروح

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمطروح احتفالاتها في اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك، تحت شعار "العيد أحلى بمراكز الشباب"، تحت رعاية الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة، واللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، وبتوجيهات اللواء "إسماعيل الفار" مساعد وزير الشباب والرياضة والمشرف العام علي قطاع الشباب، الدكتور "محمد عبد القادر" وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.



وأكد الدكتور "وليد عبد العزيز رفاعي" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، أنه تم تنفيذ مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، ببعض مراكز الشباب، وتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف "رفاعي" أن مراكز الشباب مفتوحة خلال عيد الفطر المبارك لتنفيذ مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، للعام الثالث على التوالي وبعد نجاحها الكبير خلال الأعياد السابقة، لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال.

وأوضح أن فعاليات المبادرة تتضمن تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب والتي تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانات المركز للجمهور وتتنوع بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة.

العيد احلى بمراكز الشباب

العيد احلى بمراكز الشباب

العيد احلى بمراكز الشباب

العيد احلى بمراكز الشباب