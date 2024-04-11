في ثاني أيام العيد.. محافظ مطروح يستقبل المهنئين ويوزع الهدايا على الأطفال

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس في ثاني أيام عيد الفطر المهنئين من القيادات التنفيذية والشعبية.



استقبل محافظ مطروح كلا من النائبة فتحية السنوسي والنائب جمال الشورى، وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من القيادات الشعبية ومديري المديريات والإدارات والعاملين بديوان عام المحافظة.



من ناحية أخرى فتحت حدائق مطروح ومراكز الشباب أبوابها لاستقبال المواطنين مع فرحة العيد وتشهد عددا من الفعاليات والاحتفالات على مدار أيام العيد مع فتح أبوابها للجمهور مع الاستمتاع بالألعاب وهدوء الأجواء وتنظيم مزيد من الفعاليات لزوار الحدائق...