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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتابع عمل العيادات المتنقلة لخدمة المواطنين طبيًّا في عيد الفطر

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال تفقد العيادات المتنقلة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سيارة العيادات الطبية المتنقلة، يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتورة ريهام رفعت مدير إدارة مطروح الصحية، والدكتور أحمد عماد منسق المبادرات الرئاسية الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار جاهزية المحافظة وتقديمها للخدمات الطبية للمواطنين على مدار إجازة أيام عيد الفطر المبارك.

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ووجه محافظ مطروح الشكر للأطقم الطبية العاملة بالعيادة المتنقلة، موجها بالإعلان عن تواجد العيادات بالتوقيتات والأماكن المقترحة خلال أيام العيد خاصة العمل على تواجدها بالمناطق الأكثر كثافة خلال أيام العيد.

وأوضح الدكتور مبروك سالم أن جدول انتشار العيادة الطبية المتنقلة خلال أيام العيد، حدد أماكن انتشار العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة الطبية ومبادرات الصحة العامة الرئاسية، كالتالي:

مطروح: 3 عيادات (أمام فتح الله- أمام حديقة غزالة- أمام حديقة كليوباترا).

الحمام: بجوار المسجد الكبير.

العلمين : بجوار مسجد عبد الرحمن بسيدي عبد الرحمن.

الضبعة: بجوار المسجد الكبير.

براني: السوق بجوار المسجد الكبير.

السلوم: بجوار مكتب الصحة.

سيوة: بجوار المسجد الكبير.

النجيلة: شارع السوق بجوار وحده النجيلة القبلية.

واشار وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى أن أوقات تواجد العيادات المتنقلة، يكون من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

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