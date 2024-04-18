بسبب عطل بالخط الساخن.. مطروح تنشر أرقام الاستغاثة لمسئولي الإسعاف

أعلنت محافظة مطروح أرقام الهواتف لمسئولى الإسعاف بمطروح وذلك نظرا لوجود عطل فى الاتصال برقم طوارئ الإسعاف 123.



وأوضح بيان أنه تم تفعيل خطة انتشار السيارات فى الميادين والطرق السريعة لحين الإصلاح كما يرجى في حالة وجود أي بلاغات الاتصال علي الأرقام الآتية لحين إصلاح العطل الموجود بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية

علي طلعت مشرف قطاع العمليات

01004864496

01279434040

عادل محمود

مسؤل غرفة عمليات مطروح

01284041387

الهاتف الأرضي لغرفة عمليات مطروح

033921374

تامر علي سليم مشرف قطاع مطروح

01271234389

وائل احمد مشرف قطاع الساحل

01094166600

احمد عبد الحكم مشرف قطاع سيوة

01099811824

حامد توفيق مشرف قطاع السلوم

01005518331

سيد عبد العزيز مشرف قطاع محور الضبعه

01026965559