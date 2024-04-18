بسبب عطل بالخط الساخن.. مطروح تنشر أرقام الاستغاثة لمسئولي الإسعاف

أعلنت محافظة مطروح أرقام الهواتف لمسئولى الإسعاف بمطروح وذلك نظرا لوجود عطل فى الاتصال برقم طوارئ الإسعاف 123.
وأوضح بيان أنه تم تفعيل خطة انتشار السيارات فى الميادين والطرق السريعة لحين الإصلاح كما يرجى في حالة وجود أي بلاغات الاتصال علي الأرقام الآتية لحين إصلاح العطل الموجود بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية
علي طلعت مشرف قطاع العمليات
01004864496
01279434040
عادل محمود
مسؤل غرفة عمليات مطروح
01284041387
الهاتف الأرضي لغرفة عمليات مطروح
033921374
تامر علي سليم مشرف قطاع مطروح
01271234389
وائل احمد مشرف قطاع الساحل
01094166600
احمد عبد الحكم مشرف قطاع سيوة
01099811824
حامد توفيق مشرف قطاع السلوم
01005518331
سيد عبد العزيز مشرف قطاع محور الضبعه
01026965559