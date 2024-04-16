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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراءات عاجلة لخفض منسوب الصرف الزراعي بواحة سيوة

السكرتير العام خلال
السكرتير العام خلال الاجتماع

 

 عقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة  مطروح   اجتماعاً مع اللواء حازم طاهر ، مساعد مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري والموارد المائية بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ،وذلك لمناقشة الجهود المبذولة حاليا مع تنفيذ المرحلة الثالثة  من مشروع تطوير منظومة إدارة الرى والصرف الزراعى بالواحة  .

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حيث تم مناقشة بدء مشروع تطوير منظومة إدارة الرى والصرف الزراعى بالواحة  في شهر مارس ٢٠٢٤ وتستمر لمدة ١٨ شهر ضمن مراحل تنفيذ المشروع وتتكون من إنشاء محطة رفع الغزالات بطاقة ٢٠ الف م٣/ يوم ،واعمال خطوط سحب وطرد لمحطة رفع الغزالات ، وأعمال إنشاء شبكات مراوى بإجمالي أطوال ١١٠كم ،واعمال تدعيم الجسور بتنتاكل وفطناس بطول ٥كم .

و بهدف المشروع  لنقل ٣،٧ مليون م٣ من منسوب بركة بهى الدين بانخفاض منسوب سنوى ٣،٧سم ،ونقل ١١ مليون م٣ من بركة سيوة بانخفاض منسوب سنوى ٢٥سم سنويا.

كما تم  استعراض ما تم من جهود خلال المرحلتين السابقتين من إنشاء قناة ناقلة بطول ٣٤ كم لنقل المياه للمنخفض وحفر ١٢ بئرا وتشغيلها وفق المستهدف، بالإضافة إلى تعلية جسور بهى الدين لتأمين منع انهيار المياه من البرك  كحلول مؤقته ضمن الحلول الدائمة.

بالإضافة إلى جهود إغلاق ٢١٢ بئرا مع منع حفر اى آبار عشوائية، وتوعية الأهالي بأهمية الرى الحديث،بما يحافظ على الواحة والزراعات بها.

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