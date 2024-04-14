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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح .. حملة لخفض سعر الرغيف السياحي

مديرية التموين خلال
مديرية التموين خلال الحملة

شن تموين مطروح برئاسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح حملة موسعة اليوم الأحد علي مخابز الخبز السياحي بوسط المدينة اليوم وعلى موردي الدقيق الأبيض بالاشتراك مع مباحث التموين بمطروح.

تم التنبيه علي جميع المخابز بالالتزام بالأسعار والأوزان المعلن عنها تيسيرا على المواطنين خاصة بعد انخفاض طن الدقيق.

أوضحت هند مساعد أنه تم الاتفاق علي إلغاء سعر بيع الرغيف ب٢,٥ علي أن يتم بيع ال٦ أرغفة ب١٠ جنيهات وزن الرغيف ٨٠ جرام مشيرة أنه تم ذلك ابتداء من اليوم وجاري من الغد تطبيق ذلك في جميع مدن المحافظة.

أكدت قيام حملات تموينية مكثفة على الاسواق والمخابز للتاكد من التزام جميع المخابز بالاسعار والاوزان المقررة تيسيرا عى المواطنين ومنعا للاستغلال .

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