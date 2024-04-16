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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«صحة مطروح » تحتفل باليوم العالمي للهيموفيليا وتوجه نصائح للتعامل مع المرض

البرامج التوعية بصحة
البرامج التوعية بصحة مطروح

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، ان مديرية الصحة نظمت احتفالية فى اليوم العالمي للهيموفيليا، بحضور عدد من الاطفال وذويهم.

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وجرى خلال اليوم عمل نقاش مع الاطفال وذويهم بمشاركة فريق التثقيف الصحي والاعلام، من ادارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بمطروح، وفريق التواصل المجتمعي، عن كيفية التعامل مع النزيف الحاد وانقاذ المريض فى حالة التعرض له، والتوعية عن مرض الهيموفيليا وكيفيه التعامل معه.

على جانب آخر، قامت فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي التابعة لمديرية الصحة بمطروح، بنشر الوعي الصحي وتقديم الرسائل التوعوية للأطفال وذويهم للاهتمام بالتغذية السليمة وعقد ندوات تثقيفية ونصائح للعيش بصحة جيدة مع المرض، ولفت "سالم" الانتباه الى الرعاية الذاتية المناسبة من خلال:
•معرفة أعراض الهيموفيليا واهمية اتباع السلوكيات الصحية التي تقلل من حدوث أي مضاعفات للمريض.
•ممارسة النظافة الجيدة للأسنان لتجنب امراض اللثة والتي قد تؤدي إلى النزيف المفرط.
•اهمية عمل تمارين معينة لتحسين قوة العضلات والعظام وذلك تحت إشراف طبي.
•تجنب بعض الأدوية التي قد تؤدي الى النزيف.
•عمل الفحوصات الدورية والمنتظمة لعدوى الدم.
•التغذية السليمة والمطلوبة لمرضى الهيموفيليا.

الجدير بالذكر ان اليوم العالمي للهيموفيليا الذي يوافق ١٧ ابريل من كل عام، والذي اطلقه ونظمه الاتحاد العالمي للهيموفيليا خلال العام 1989، استمر بالانتشار عاما بعد عام، وذلك لأهمية الأهداف والأفكار التي يحاول تقديمها للعالم حول مرض الهيموفيليا والمعاناة الصامتة التي يعيشها المصابون به.

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