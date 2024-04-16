استمرار اختبارات المهام الأدائية بمعاهد مطروح الأزهرية لليوم الثاني



شهدت معاهد منطقة مطروح، اليوم الثلاثاء ، استمرار انطلاق اختبارات المهام الأدائية لتلاميذ الصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وفقا للجداول المعلن عنها من قبل رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وتابع الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي لمنطقة مطروح الأزهرية الاختبارات بمعاهد مطروح دون رصد شكاوى، موجهاً تعليماته بتوفير سبل الهدوء والراحة لأداء الامتحانات بشكل جيد، والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.



كما أشار إلى كيفية تقييم المهام الأدائية، حيث يحصل الطالب على 10 درجات لحضوره وتسليمه ورقة المهام، ثم يتم تصحيح المهمة في ورقة الإجابة ليحصل الطالب على 25 درجة ليكون إجمالي الدرجات 35 درجة.