جهاز تعمير مطروح: إنشاء مسجد أولاد مسعود بمدينة براني بتكلفة 450 ألف جنيه|فيديو

افتتح اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح والدكتورة رانيا رضوان رئيس مجلس إدارة جمعية أصول لتنمية المجتمع المحلى بحضور أهالي منطقة أولاد مسعود بمدينة سيدي براني مسجد الشفيع بمنطقة أولاد مسعود.



أوضح رئيس تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح أن المسجد قام بانشائه جمعية أصول بالتعاون مع جهاز التنمية والتعمير للساحل الشمالي الغربي.

وأضاف أن المسجد أقيم على مساحة ٢٢٠ م٢ بتكلفة إنشائية ٤٥٠ ألف جنيه بالإضافة إلى فرش المسجد.

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالي منطقة أولاد مسعود براني على افتتاح المسجد الجديد ليسع أهالي المنطقة كما وجه الشكر لجهود المشاركة المجتمعية الفاعلة لجمعية أصول لتنمية المجتمع المحلى برئاسة الدكتورة رانيا رضوان رئيس مجلس إدارة الجمعية، خاصة في الوصول إلى أقصى المناطق والتجمعات الصحراوية وتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة.

افتتاح المسجد