محافظ مطروح: جاري تحديد موقع مناسب لموقف سيارات الأجرة بحي الشروق

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه جار تحديد موقع مناسب لموقف سيارات الأجرة بمنطقة حي الشروق بالكيلو 7 بمدينة مرسي مطروح بدلا من دوران وسط الميدان.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمواطنين أمام المسجد الكبير بمرسي مطروح يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والشيخ محمد مصطفى بمديرية أوقاف مطروح وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات.

ووجه محافظ مطروح لمدير مديرية الطرق وشركة المياه بمراجعة أسباب الحفر المتكرر لهبوط أعلى خط المياه وإنهاء المشكلة تماما بأول شارع الإمام مالك من مدخل علم الروم

وردا على مطلب أهالي شارع خلف مبنى الرعاية النهاري لأطفال التوحد أكد مدير عام التخطيط بالمحافظة أنه مدرج أعمال رصف الخطة القادمة.