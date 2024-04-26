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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال مؤتمر علمي..

مطروح تبحث استغلال الموارد المتاحة وتعظيم العائد من قطاع السياحة

مؤتمر السياحة بالعلمين
مؤتمر السياحة بالعلمين

أكد محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بمطروح أنه تم المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي لكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية تحت عنوان "الابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة والذي أقيم بالعلمين الجديدة.

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وأضاف أن المؤتمر افتتحه الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وتنعقد فعالياته لمدة يومين بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة العلمين للشئون الأكاديمية، والدكتور حازم عطية الله رئيس جامعة حلوان الأسبق ومحافظ الفيوم الأسبق، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الأسبق، والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين، واللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية الأسبق ورئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، والدكتورة عبير عطية عميد كلية السياحة والفنادق ورئيس المؤتمر، والدكتورة نشوى فؤاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمتخصصين في مجال السياحة من المصريين والأجانب.

وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر تأتى في إطار توجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر في رؤية مصر ٢٠٣٠، و" انطلاقا من أهمية تكاتف جميع الجهود لحسن استغلال الموارد المتاحة وتعظيم العائد منها، من خلال التخطيط والإدارة الجيدة، والقدرة على مواجهة كافة التحديات.

وأوضح أنه تم خلال المؤتمر التأكيد على أهمية تسليط الضوء والترويج لكافة الإمكانات والموارد السياحية المتاحة، والاستغلال الأمثل لها... خاصة في هذه الأوقات الملحة والتحديات المحيطة... وكيفية تخفيف آثارها على قطاع السياحة مع الإستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والسياحية الفريدة.

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