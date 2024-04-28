أزهر مطروح: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى في اليوم الأول لامتحانات النقل الثانوي

أكد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، إن غرفة عمليات المنطقة لم تتلق أي شكاوى في اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الثانوي والقراءات.



وأضاف وكيل الوزارة، أن 1788 طالبا وطالبة بصفوف النقل الثانوي والقراءات، يؤدون الامتحانات ب ٣١ لجنة موزعين على ثلاث إدارات تعليمية، حيث أدى ١٥٩٥ طالبا وطالبة للنقل الثانوي الامتحان في مادتي (الفقه- التاريخ)، للقسم الأدبي، و (الفقه- الكيمياء) للقسم العلمي، موزعين على ٢٥ لجنة، بينما أدى ٢٩٩ طالبا وطالبة لصفوف نقل القراءات الامتحان في مادتي (الفقه- الإنشاء)، موزعين على لجنتين.



وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تفقد عددا من لجان إدارة مطروح التعليمية، يرافقه فوزي جاد، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، للتأكد من سير الامتحانات، مشددا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة لتوفير جو من الهدوء للطلاب، تنفيذا لتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية، ومسائلة من يخالف ذلك بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب، موصيا أبناءه بالحفاظ على التوازن النفسي أثناء أداء الامتحان، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.