منطقة مطروح الأزهرية: لا شكاوى في ختام امتحانات النقل للمرحلتين (الابتدائية- الإعدادية)

أكد الشيخ عبد العظيم سالم؛ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن غرفة متابعة امتحانات النقل بأزهر مطروح في اليوم الختامي لامتحانات النقل الابتدائي، والإعدادية للفصل الدراسي الثاني سادها الهدوء والاستقرار.



وأضاف أنه قام بجولة، اليوم السبت، لتفقد لجان بعض معاهد إدارة مطروح التعليمية كما تمت متابعة سير العمل بالكنترولات، مشيرا أنه تم التأكيد قبل بدء الامتحانات بتوفير الجو المناسب والملائم للطلاب لأداء الامتحانات، مشددا على فرض الانضباط بداخل اللجان، وعدم السماح لاستخدام أي من أساليب الغش.



يذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي أدوا امتحانات اليوم الختامي في مادتي العلوم، والمهارات المهنية، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.



وأوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات النقل الثانوي بقسميه الأدبي والعلمي اعتبارا من الأحد الموافق 28 أبريل الجاري.