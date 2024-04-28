مؤتمر موسع في مطروح عن الإعلام والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع الهيئة العامة الاستعلامات مؤتمر موسع تحت عنوان (الإعلام والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية) بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات والعمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والدكتورة أم العز بريك مدير الإدارة المركزية لإعلام مطروح والإسكندرية وعدد من رؤساء القطاعات التنفيذية وعمد ومشايخ مطروح وعدد من طلاب جامعة مطروح وشباب المحافظة.



وحاضر فيها كل من اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا والكاتب الصحفي أحمد السرساوي الكاتب الصحفي وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا

ورحب ا محافظ مطروح بالخبراء العسكريين والإعلاميين على أرض محافظة مطروح، والتي تتزامن مع احتفالات المصريين بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير أرض سيناء الطاهرة.

وأشار إلى أن مؤتمر : "الإعلام والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية" يأتي امتداد لسلسلة من جهود التعاون بين محافظة مطروح والهيئة العامة للاستعلامات... إيمانا بقوة ودور الإعلام في التوعية والوصول إلى كافة المناطق... وانطلاقا من أهمية المشاركة والمسئولية المجتمعية للإعلام في الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، ودعم جهود الدولة في التنمية الشاملة التي قوامها الإنسان، وما توليه القيادة السياسية من أهمية بناء الإنسان في كافة المجالات، مع تحقيق مزيد من الحياة الكريمة له وصولا إلى أقصى المناطق.



وقال إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية مشكلة لها أبعاد متعددة ومتداخلة "اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا" وتمثل خطرا يهدد أمن واستقرار المجتمع، مع ما نشاهده من تعرض الشباب لمخاطر قد تؤدي إلى هلاكهم وضياع أرواحهم... فنحتاج إلى المصارحة التوعية لشبابنا الذين هم في غنى عن الهجرة غير الشرعية مع عودة مصر لمكانتها الدولية والإقليمية، وما تطلقه الدولة المصرية من مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة تحتاج إلى مزيد من القوى العاملة.



ونوه بإشادة العديد من الدول والمؤسسات الدولية بجهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية مع إطلاق الدولة المصرية أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026). وتنفيذ وزارة الهجرة للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، في إطار مشاركة مصر في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، مع توعية وتدريب الفئات الأكثر استهدافا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، بالإضافة إلى جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتدريب الشباب في هذه القرى وفق احتياجات سوق العمل.



وحذر الشباب من الهجرة غير الشرعية وأنها ملاذ غير أمن يستخدمه سماسرة البشر لتدمير مستقبل الكثير بحجة أنها السبيل لتحسين الظروف المادية والمعيشية.



وأشاد محافظ مطروح بجهود ودور وسائل الإعلام المختلفة وما يتم من ندوات ومؤتمرات التوعية وورش العمل بالتعاون مع العديد من الجهات بالمحافظة في رسم الصورة الحقيقية لمخاطر الهجرة غير الشرعية، واستخدام الأسلوب الإقناعي الأمثل للشباب، وقراءة صادقة للفرص المتاحة الشباب في الواقع الاقتصادي والاجتماعي، من مشروعات قومية وتنموية في كافة المجالات وفي جميع ربوع مصر وما تنعم به مصر من أمن وأمان واستقرار المجتمع المصري لتشجيع أصحاب رؤوس الأموال وتحفيزهم على إقامة المشروعات الاقتصادية التي من شأنها توفير مزيد من فرص العمل.

كما أشاد محافظ مطروح بالوعي الدائم لأهالي مطروح حراس البوابة الغربية وتكاتفهم الدائم مع رجال قواتنا المسلحة البواسل ورجال الشرطة ويقظتهم في حماية الحدود الغربية لمصر والتصدي للعديد من الأخطار ومنها تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.



وفي نهاية المؤتمر تم الإشارة إلى عدد من التوصيات منها أهمية تشجيع القطاع الخاص لإقامة مزيد من المشروعات لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وأهمية الدور التعليمي ومحو الأمية وصولا إلى جميع المناطق وكذلك التأكيد على دور المجتمع المدني والأحزاب والنقابات مع هذه القضية الهامة، وأهمية دور العمد والمشايخ والقيادات الطبيعية بالمناطق الحدودية للتوعية ومنع الهجرة غير الشرعية.