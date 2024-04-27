وكيل الصحة بمطروح: صيانة دورية لماكينات الغسيل الكلوي بالمستشفى العام

وجه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح بسرعة عمل الصيانة الدورية لماكينات الغسيل الكلوي في مستشفى مطروح العام.



وقام وكيل وزارة الصحة بمطروح بالمرور على قسم الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي.

كما تابع الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وتذليل أي عقبات أن وجدت.

ووجه مدير إدارة التغذية بالمديرية بمراجعة مقننات مرضى الكلى والالتزام بالمقتنيات الوزارية لمرضى الفشل الكلوي على وجه الخصوص مؤكدا انه وجميع الأطقم الطبية لم ولن يدخروا اى جهد فى سبيل تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللائقة للمترددين على المنشأت الصحية بمحافظة مطروح.

وأكد وكيل وزارة الصحة ان الجولات مستمرة على جميع المنشآت الصحية وانه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي

رافق وكيل الوزارة، في الجولة الدكتورة مروة فهيد وكيل المستشفى والدكتور محمد طارق الكاسح نائب مدير المستشفى وعاصم النحاس المسؤل الاعلامي للمديرية.