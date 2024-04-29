صومعة غلال الحمام تستقبل 267 طن قمح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انتظام عملية توريد القمح لصومعة المحافظة بقرية الشمامة بمدينة الحمام والتي تبلغ سعتها التخزينية ٤٥ ألف طن لموسم 2024 .

وأكد محافظ مطروح على تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول، باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار محافظ مطروح أن إجمالي ما تم توريده بالصومعة مع بدء موسم حصاد القمح وبدء التوريد واستلام القمح بالصومعة 267 طن و 840 كجم مع متابعة أعمال لجان الفرز والاستلام والتأكد من جودة الإقماح المُورّدة تحت إشراف لجنة متابعة ورقابة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء والمراقبة العامة بقري بنجر الحمام..

ومن الجدير بالذكر أن مساحة الأراضي المزروعة هذا العام بالقمح المروية بقرى الخريجين ببنجر السكر بالحمام 9197 فداناً و1590 فدانا مروى بمدينتي الحمام والعلمين

مع متابعة اللجان الدورية من مديرية الزراعة لموسم الحصاد وتوعية المزارعين بالوقت المناسب للحصاد حتى يحتفظ بقيمة وجودة المنتج ولا يتأثر بالرطوبة.