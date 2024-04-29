تعرف على موعد فتح باب التقدم لتراخيص الإشغالات والشماسي بشواطئ مرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، عن بدء فتح باب التقديم لتراخيص الشواطئ للشماسي والإشغالات في الموسم الصيفي السياحي لصيف 2024 ، ابتداء من الاربعاء القادم الموافق 1 مايو 2024 ، بالتقدم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح .

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، إن المستندات المطلوبة للتقدم لتراخيص الشماسي لصيف 2024 وهي بتقديم ايصالات السداد كامل الثمن للتراخيص للصيف الماضي عام 2023 ، ملف كرتون ، صورة البطاقة الرقم القومي ، وعن المستندات المطلوبة للحصول علي الاشغالات وهي صورة البطاقة الرقم القومي ، من أبناء مطروح ، لايقل السن عن 18 سنة ولايزيد عن 60 سنة ، التقدم بطلب يوضح به نوع الاشغال .

ونشرت الصفحة الرسمية لمركز ومدينة مرسى مطروح، بيان إعلامي والإعلان ، عن تقديم تراخيص الشماسي والأشغالات والمستندات المطلوبة لتقديمها بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمجلس، اعتبارا من الاربعاء القادم الموافق 1 مايو الجاري لجميع الشباب الراغبين بالعمل والاستفادة من موسم الصيف 2024 كأحد أهم مصادر الدخل لاهالي مطروح .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بنشر والاعلان عن التقديم لتراخيص الاشغالات والشماسي لصيف 2024 .