الانتهاء من أولى قطاعات تطوير طريق سيوة مطروح كمحور تنموي يشق الصحراء

"بدء الحلم يتحقق" كلمه على لسان أبناء واحة سيوة بعد أن استجابت الدولة لمطالبهم والذين عانوا منها لسنوات عديدة بتطوير طريق سيوة والذي حصد العديد من الأرواح بسبب الحوادث وذلك بافتتاح أولى قطاعات الطريق الذي يربط بين مدينة مرسي مطروح وواحة سيوة بطول ٥٠ كم في اتجاه سيوة مطروح.



وقد كانت نقطة انطلاق رصف طريق سيوة مرسي مطروح بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالبدء في تطوير الطريق ليكون شريان جديد للحياة بواحة سيوة ويعمل على تنمية الواحة سياحيا وتجاريا. وتم إسناد مهام إنشاء الطريق. لجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي والذي انتهى ما يقرب من 60 % من تطوير الطريق باستخدام الرصف الخرساني.

يقول إبراهيم سالم سائق ، إن تطوير طريق مرسي مطروح سيوة يعد إنجازا كبيرا خاصة وأن الطريق كان يحتاج إلى رفع كفاءة وازدواج للحد من حصد الأرواح كل يوم بسبب تكرار الحوادث عليه حتى سمى الطريق طريق الموت بسبب مساحته الضيقة، بالإضافة إلى سيارات النقل الثقيل التي تزداد من بداية الطريق حتى الكيلو 100 مطروح سيوة.

وأكد محمد جيري مدير السياحة بسيوة أن تطوير الطريق يعد إنجازا كبيرا لتنمية واحة سيوة سياحيا وتجاريا مضيفا أن تطوير الطريق سيساهم في تحقيق جذب سياحي للواحة بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الحركة التجارية للواحة من خلال نقل المنتاتجات الزراعية لتصديرها وكذلك الملح السيوي المميز.

وأضاف أن حلم أبناء سيوة تحقق بتطوير الطريق بعد أن كان يعد صداع في رأس كل سيوى مضيفا أن الطريق سيعمل على الحد من الحوادث، بالإضافة إلى تحرك الكثبان الرملية على الطريق، مما يتسبب في خطر غلق الطريق بسبب صغر حجمه.

يقول الدكتور لواء مهندس آمون مرتضى ابو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح أن الجهاز المركزي للتعمير هو المسئول عن تنفيذ مشروع الرصف الخرساني لطريق سيوة مرسي مطروح

وأضاف الدكتور لواء أمون مرتضى أنه مع استباق الزمن تم تشغيل القطاع الثالث كأولى القطاعات الستة التي تم الانتهاء منها في طريق سيوة الخرساني الجديد، يوم الخميس الماضي 25 أبريل في ذكرى عيد تحرير سيناء.

واوضح انه تم الانتهاء من كافة التجهيزات بعد الرصف وتركيب الأعمدة والإنارة وإضاءة منطقة بئر النص بأعمدة إنارة تعمل بالطاقه الشمسيه، وكذلك الدهانات للبدورات وللحارات المرورية وتحديد الدورانات من علامة الكيلو ١٠٠ طريق سيوة مطروح إلى علامة الكيلو ١٥٠ عند منطقة بئر النصف، بما ييسر الحركة بعد أن كان اكثرالقطاعات تسجيلا للحوادث على الطريق القديم.

واشار ان الطريق يتكون من ثلاث حارات بعرض 11,25 مترا وطبانات من الخرسانة يمين ويسار الطريق واناره للاعمده الكهربائية بالطاقه الشمسيه لمنطقة بئر النص ومدخل واحة الجاره، وذلك باجمالى تكلفه 420 مليون جنيه مضيفا ان ذلك بسبب جهود اكثر من 400 مهندس وفنى وعامل و2 محطة لانتاج الخرسانة واكثر من 250 طنا من المواد الخام يوميا وأكثر من 50 معدة وعربة وشركتين للعمل بالقطاع، ومعمل ضبط الجوده بالمشروع العملاق الذى يضم ثلاث حارات مروريه من الخرسانه بعرض 11.25 مترا باعلى مواصفة تصميمية طبقا للكود المصرى،.

وقال رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، إن طريق سيوة تبلغ تكلفته 3.6 مليارات جنيه، ويتم اعمال الرصف بتكنولوجيا متقدمة في الرصف الخرساني من خلال المواد المعالجة الموضوعه في الخرسانة، من حديد وإضافات أخري تزد من الصلابة والقوة، ويعظم الفايدة الاستراتيجي من الطريق، والعمر الافتراضى الطويل للطريق، مع تحمل الأوزان الثقيلة لسيارات نقل البضائع مثل الملح الخام الذي يجرى تصديره من سيوة، ونقله إلى بعض الموانئ خارج محافظة مطروح.

واشار انه بالتوازى يجرى رفع كفاءة وتوسعة الطريق الاسفلتى الموازى مرسى مطروح سيوة من خلال الهيئة العامة للطرق بما ييسر الطريق من وإلى واحة سيوة وتيسر الحركة وتوفير الامان للمسافرين ويواكب مخططات التنمية والارتقاء بالواحة.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم بدء تشغيل القطاع الثالث من طريق سيوة الخرسانى الجديد گاولي القطاعات بطول ٥٠ كم فى اتجاه سيوة مطروح، وذلك الخميس الماضى مع الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء، كإنتصار جديد للعقول والسواعد المصرية فى خطوات التنمية بعد انتهاء أعمال الرصف ووضع الخدمات من دورانات ومحاور وإشارات وغيرها كنموذج لأحدث أنظمة الطرق المتطورة، والذى يتم إنشاؤه لتيسير الوصول من واحة سيوة ومواكبة واستيعاب الحركة السياحية والتجارية خاصة تحمل الشاحنات الثقيلة، ويتم تنفيذه من خلال الجهاز المركزي للتعمير، جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، كأحد المشروعات القومية على أرض مطروح بعقول وسواعد مصرية مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالمحافظة.

طريق سيوة

طريق سيوة

طريق سيوة