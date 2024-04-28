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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على استعدادات تعليم مطروح لامتحان الفصل الدراسي الثاني

تعليم مطروح خلال
تعليم مطروح خلال الاجتماع

اجتمع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إلكترونيا عبر تطبيق زووم مع مديري الإدارات التعليمية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام
واستعرض وكيل الوزارة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمراحل التعليمية والالتزام بكافة الضوابط الوزارية الامتحانية.

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حيث أكد على ضرورة التزام كل المشاركين في العملية الامتحانية بأداء المهام المكلفين بها وأنه غير جائز لأي عضو أن يتنازل عن المهام المكلف بها لشخص  آخر مهما كان موقعه الوظيفي.
وشدد وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع على مراعاة ضوابط اختيار لجنة واضع الامتحانات سواء كان (موجه/ معلم أول المادة/ مشرف عام) مع ضرورة التنبيه على هذه اللجان بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وما تم تدريسه للطلاب خلال الفصل الدراسي الثانى للعام ٢٠٢٣/٢٠٣٤ وأن تكون خالية من الموضوعات ذات الصبغة الدينية أو السياسية مشددا على مديري الإدارات بأن تكون طباعة الورقة الامتحانية جيدة وواضحة وأن تكون خالية من الأخطاء الإملائية.
وأكد كذلك خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل منظومة المتابعات الميدانية من الأقسام المعنية لمتابعة ورصد سير العملية الامتحانية بكافة أرجاء مطروح مضيفا أنه سيتم التواصل المباشر والمستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة مسار الامتحانات وتذليل كافة العقبات في حينها.
ووجه مدير المديرية الحضور بالعمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالجدية وتقدير المسئولية والتعاون الصادق لتحقيق منظومة تربوية متكاملة وعمل مؤسسي محترم وضمان توفير أجواء تربوية مناسبة هادئة وتحقيق الانضباط والالتزام خلال العملية الامتحانية المقرر انطلاقها الثامن من شهر مايو المقبل.

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