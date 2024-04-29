وكيل تعليم مطروح يتفقد معرض المدرسة الفنية بنات ويشيد بالمعروضات

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم معرض مدرسة مطروح الثانوية الفنية بنات في حي الشروق بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وأيمن الصاوي مدير عام التعليم الفني وجيهان محمد مدير إدارة التعليم الصناعي ودعاء عطية مدير المدرسة.

تفقد شحاته أقسام المعرض المختلفة بداية من قسم المشغولات الصوفية اليدوية البدوية مستمعا من مشرفات القسم والطالبات عن كيفية إستخدام الخامات البيئية في تنفيذ هذه المشغولات ثم تابع أنشطة قسم التركيبات الكهربائية من خلال عدة تجارب عملية شملت كاميرات المراقبة ودوائر الإنذار وأجهزة الحماية وطريقة تشغيل أطباق استقبال الأقمار الصناعية بالتوصيل الكهربي بنوعيه علي التوازي وعلى التوالي نفذتها الطالبات بمهارة وإتقان تحت إشراف معلمي القسم .

كما تابع وكيل الوزارة أعمال قسم الصباغة والطباعة وكيفية تصميم لوحات فنية مميزة بطرق فنية مبسطة وتابع كذلك المعروضات الفنية والمشغولات الخاصة بقسمي الملابس الجاهزة والزخرفة

وأعرب وكيل تعليم مطروح عن سعادته بتواجده بين أبناء الفنية بنات مشيدًا بجودة المنتجات التي صنعها الطالبات وبما يتمتعن به من دقة ومهارة عالية تؤهلهم للمشاركة بفاعلية في سد احتياجات المجتمع المدنى من المنتجات وبأسعار تنافسية ' مؤكدًا على توفير الدعم الكامل لمدارس التعليم الفني لمسايرة توجه الدولة نحو الاهتمام بالتعليم الفني لإعداد جيل قادر على إستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

وقام وكيل الوزارة بتكريم مديرة ومعلمات المدرسة تقديراً للمجهود المتميز والأداء الفعال والمساهمة الإيجابية في تنظيم معرض شامل لأنشطة الفنية بنات متمنياً لهم دوام التوفيق.