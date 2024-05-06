ترامب يوجه اتهامات خطيرة لبايدن.. والبيت الأبيض يرد

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إدارة جو بايدن باستغلال النظام القضائي، مشبهًا إياها بالشرطة السرية لألمانيا النازية (جيستابو).

وأدلى المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة بتصريحات في اجتماع مع مسؤولين من حزبه في مقر إقامته في مارالاجو في ولاية فلوريدا، بحسب تسجيل صوتي أرسله أحد المتبرعين المشاركين في الحفل لوسائل إعلام أمريكية.

وقال ترامب إن إدارة الديموقراطيين هي "إدارة جيستابو"، منتقدًا كذلك القضاة الموكلين التحقيق في القضايا الجنائية المرفوعة ضده.

من جهتها، قالت إدارة بايدن في بيان إن تصريحات ترامب تؤكد أن "حملته الانتخابية تتمحور حول شخصه وغضبه وانتقامه وكذبه".

ولاحقا، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس "بدلًا من ترديد خطاب الفاشيين المروع، وتناول الغداء مع نازيين جدد، وتأجيج نظريات مؤامرة تم فضحها وأودت بحياة شرطيين شجعان، يجمع الرئيس بايدن الشعب الأمريكي حول قيمنا الديموقراطية المشتركة وسيادة القانون".