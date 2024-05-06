عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علاقة محرمة.. 50 ألف جنيه كلمة السر بين منة الله وطبيب التجمع

صدى البلد

طبيب التجمع.. حصل موقع صدى البلد على نص اعترافات المتهمة الثانية في القضية المعروفة إعلاميا بالطبيب الثري في التجمع الخامس والمتهم فيها 4 متهمين سيدتين ورجلين في جريمة قتل طبيب التجمع.

واعترفت المتهمة الثانية منة الله في تحقيقات النيابة العامة، أنها استولت على 50 الف جنيه و تليفونات الطبيب الثري و ومحفظتين من داخل الفيلا في التجمع.

‏واكدت المتهمة في اعترافاتها أنه أثناء سرقة طبيب التجمع وتقيده بقفيز وكلسون، حاولت شريكتي استكمال باقي السرقة، وانا  قولتلها ": احنا عايزين نروح لعيالنا وساعتها شتمتها وقولتلها يالا بينا يا بنت؟.

واضافت، ‏بعدما انتهينا من السرقة هربنا وأثناء خروجنا من الفيلا وجدنا تاكسي طلبنا منه توصيلنا إلى رمسيس وبعدها ركبنا تاكسي اخر وطلبنا منه التوجه الى الدائري وركبت بعدها ميكروباص نزلنا المرج الجديدة.

طبيب التجمع 



وشرحت المتهمة كيف تخلصت من ملابسها، حيث قالت،   ‏ بعدها رنيت على شريكي في الجريمة واستطعنا بهم وقاموا بتكسير الموبايلات التي استولينا عليها من الطبيب الثري، وبعدها غيرت ملابسي انا والمتهم الأولى اللي كنا لابسينها في يوم الواقعة ورمناها في الزبالة في منطقة المطرية أو بالقرب من عين شمس، وقسمنا الفلوس بينا وعمر اللي هو المتهم الثالث، قالى خدى نص الفلوس ٢٥ الف جنية وبعدها اشتريت تابلت من محل بجوار مكتب صحة المرج.

وتابعت، كان في سنترال على جنب صغير جنب المحل ده اشترينا لمحمد تليفون رابع وبعدين روحت وسيدة جت هي وعمر والعيال قعدنا في بيتنا واكلنا وبعدين سيدة ومحمد مشيو وعلى فجر اليوم الاحد لاقينا الحكومة قبضت علينا وانا عملت كده عشان الفلوس.

 

حصل موقع صدى البلد على نص اعترافات المتهمة الثانية في القضية المعروفة إعلاميا بالطبيب الثري في التجمع الخامس والمتهم فيها 4 متهمين سيدتين ورجلين في جريمة قتل طبيب التجمع.

وكشفت النيابة العامة عن تفاصيل القضية في أمر الإحالة حيث أنه بمناظر المتهمة الثانية منة الله.م. تبين أنها فتاة في العقد الثالث من العمر قمحية البشرة ترتدي الملابس الأفرنجية عبارة عن جلباب أسود اللون وغطاء رأس أسود اللون.

واوضحت النيابة في تحقيقاتها انه بسؤالها عن التهم وهي قتل المجنى عليه  حاتم .ع. بالاشتراك مع باقي المتهمين وهم سيده.ع.، محمد ع. ، عمر.ا. بالعمدا مع سبق الاصرار بأن بيتو النية وعقدوا العزم على القتل بأن توجهتي وبرفقتك المتهمة الاولى إلى حيث يقطن المجني عليه وما أن وصلتها حتى دلفتوا إلى مسكنه بحجة قضاء وقت معه ثم سهلتي دلوف المتهمة سيدة سمير عبد النعيم محمد إلى مسكنه وما إن ظفرتما به حتى قمتما بالتعدي عليه بالضرب وشد وثاقه لشل مقاومته مستخدمين في ذلك لادوات افيز ، لاصق طبي ، كوفية و قمتما بخنقه مستخدمين اداء منهما قاصدين من ذلك ازهاق روحه فأحدثوا به إصابته المبينة بمعاينة النيابة العامة والتي أودت بحياته.

‏واكدت النيابة في تحقيقاتها أن تلك الجناية ارتبطت بجنحة أخرى، انهم في ذات الزمان والمكان سرقتي بالاشتراك مع باقي المتهمين المبلغ النقدي والمنقولات المبينة قدرا وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجني عليه  حاتم .ع. وكان ذلك من داخل مسكنه وذلك على النحو المبين بالأوراق وقد كان ارتكاب جناية القتل بقصد تسهيل واقعة السرقة على النحو المبين بالتحقيقات.


‏كنا وجها التدنيابة في تحقيقاتها المتهمة الثانية، أنها متهمة باحراز  أدوات " افيز ، لاصق طبي ، كوفية مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

‏واكدت المتهمة في اعترافاتها بأن المتهمة الاولى أخبرتني أنه فيه مصلحة وفي شخص عجوز بيجيب بنات ولبعمل معاهم علاقة محرمة مقابل اموال.

وكشف أمر إحالة المتهمين، أنه بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، قتـ.ـل اثنان من المتهمين المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجا له مخططًا محكمًا أعداه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهما، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

 

وأضاف أمر الإحالة، أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربًا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه واستبد به الردى ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكممتا فاه بأدوات أعدتاها سلفًا وهي قفازان ولاصق طبي وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات أوشحة قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

 

طبيب التجمع التجمع الخامس جريمة التجمع جريمة القاهرة الجديدة جريمة قتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 ألف جنيه دفعة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد لأول مرة في مصر

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسالة نارية من حسام حسن لـ«محمود البنا» بعد طرده في مباراة الزمالك

الزمالك يتعرض للهزيمة.. خالد الغندور يعلق على الخسارة من سموحة في الدوري

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس شم النسيم اليوم.. ماذا يحدث؟

رايح يعتزل .. نجم الزمالك السابق ينتقد عبد الله السعيد

خالد مرتجي يرد على مريم متولي: محدش كلمك ومش هترجعوا الأهلي.. فيديو

رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك أمام سموحة

ترشيحاتنا

خطوات استعادة كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

فرج عامر: مفيش مكان لعودة خالد عبد الفتاح لسموحة الموسم القادم

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن عملية رفح

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا

تحذير عاجل من الصحة.. هذه الأعراض تستدعي التوجه لمركز السموم فورًا

سعر الدولار رسميا في مصر يوم الإثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير جدا.. بوسي تشعل السوشيال ميديا بفستانها

رفقة ابنتها.. كارول سماحة تثير الجدل بإطلالتها الصيفية

يسحق الجميع مقارنة بسعره.. تسريبات المواصفات الكاملة لهاتف جوجل بكسل 8a

فستان جلد جريء.. علا رشدي تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

فيديو

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

خان زوجته وعلاقته بطلاق هنا الزاهد.. كريم فهمي يكشف أسرار حياته الخاصة

توقف قلبها من الخوف.. تفاصيل وفاة فتاة داخل مدينة ملاهي بأكتوبر

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ