بطل الساحر: استغربت أن الجمهور لسه فاكرني.. وسعيد بما تقدمه منة شلبيl خاص

أكد سري النجار بطل فيلم الساحر، انه لم يتوقع ان يظل المشاهدين يتذكرونه مع مرور كل تلك السنوات .

وقال سري النجار فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: لم أتوقع حفاوة أستقبال الجمهور لي، بعد عودتي من الخارج، فلك أكن اعتقد انهم مازالوا يتذكروني.

وأستكمل سري النجار: كنت أسمع خلال فترة أقامتي فى الخارج والتى أمتدت لما يقرب من 23 عامًا ان فيلم الساحر يعرض بشكل مستتمر علي القنوات الفضائية، ولكن لم أتخيل ان المشاهد سيتذكرني.

وتابع سري النجار حديثه قائلًا: لي ذكريات عديدة اثناء تصوير فيلم الساحر ومنها خوف الفنان الراحل محمود عبد العزيز من تصوير مشهد كان يجمعني به عبارة عن قيادتي لدراجة بخارية معه، فقد كان لا يثق فى قدرتي علي قيادتها، لذا فقمنا بعمل بروفات حتي اطمئن.

وقال سري النجار: اتابع اعمال منة شلبي التى كانت تشاركني فى بطولة فيلم الساحر، وسعيد بالادوار والاعمال الجيدة التى تقدمها.