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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سامو زين يستعد لطرح ألبومه الجديد.. تفاصيل

سامو زين
سامو زين
أحمد إبراهيم

قارب الفنان سامو زين على الانتهاء من تفاصيل ألبومه الجديد الذى لم يستقر على اسم له حتى الآن. 

ويتعاون سامو زين في ألبوم الجديد مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، إلى جانب مشاركته في تلحين عدد من الأغاني بنفسه، في خطوة تعكس رغبته في تقديم تجربة موسيقية متكاملة ومختلفة. 

سامو زين 

وفي منتصف يناير الماضي، فاجأ الفنان ساموزين جمهوره ومتابعيه بتصوير أغنية «أيام في بعادنا فاتوا»، وذلك بعد مرور 15 عاما على طرحها.

ونشر سامو زين، عبر حسابه على «إنستجرام»، بوستر الأغنية الجديدة، وعلَّق عليها قائلا: "بعد 15 عاماً تصوير أغنية أيام في بعادنا فاتوا قريباً، كلمات تامر حسين، ألحان أحمد حسين، توزيع تميم، إنتاج شركة: مزيكا".

وأعلن سامو زين، خلال الساعات القليلة الماضية، عبر ستوري حسابه بموقع «إنستجرام»، عن تأجيل طرح أغنيته الجديدة واستعداده لطرح ميني ألبوم.

وكتب زين: «تم تأجيل الأغنية الجديدة إلى موعد جديد يتم تحديده الأيام المقبلة، وسوف يكون ميني ألبوم بأكثر من أغنية”.

أغاني سامو زين 

وفي شهر نوفمبر 2024، طرح الفنان سامو زين، أجدد أغانيه بعنوان بصي بصة، بالتعاون مع حسون، وذلك عبر تطبيق أنغامي لجمهوره في مصر الوطن العربي.

وجاءت كلمات أغنية بصي بصة، على النحو التالي: أنا كلي ليك كلي إلك أنا ليك ضحكتك وعينيك وقلبي دايب فيك، أنا ليه بسرعة كدة حبيت خدت قلبي لفين هو أنا جنيت، طب بص بصة تعالى بس قرب تعبت عيوني والله جمالك ده مؤامرة ولا إيه، كل مرة بقربلك بتهرب أنا مش فاضي خلاص هو إحنا هنا بنلعب ولا إيه، بيبي أنا بعرف شو مالك أنا بعرف شو مالك بيبي أنا وياكي فاهمين والله فهمانك ما في داعي تحكي شعراتك فستانم Gucci ولا loui V بيبي أنت كلو بيلبقلك، طب بص بصة تعالى بس قرب تعبت عيوني والله جمالك ده مؤامرة ولا إيه، كل مرة بقربلك بتهرب أنا مش فاضي خلاص هو إحنا هنا بنلعب ولا إيه، أنا ليك كلي إلك أنا ليك ضحكتك وعينيك وقلبي دايب فيك أنا ليه بسرعة كدة حبيت خدت قلبي لفين هو أنا جنيت. 

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