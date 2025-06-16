قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو تسعى لدور وساطة بين طهران وتل أبيب.. وبوتين يطرح نفسه كضامن للاستقرار
ماتت تحت الركام.. استخراج طفلة من تحت أنقاض منزل قنا المنهار
أحمد حسن يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بالميراس البرازيلي
"لجنة أزمات" برئاسة مدبولي لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية
الأجانب كتير بالفريق.. خبر مثير عن مستقبل المثلوثي مع الزمالك
أبو العينين: مصر تواجه أخطر موقف في تاريخها وتقف على خط النار بشجاعة
شوبير يكشف حقيقة عودة مصطفى فتحي للزمالك في صفقة تبادل مع بيراميدز
بنك الاستثمار الأوروبي: مصر أكبر دولة تتلقي استثمارات خارج الاتحاد الأوروبي
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين.. فيديو
مفاجأة في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو
أبو العينين يوجه الشكر للرئيس السيسي على مبادرة الرواد الرقميين
بدء الاستعلام عن موعد امتحانات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد مادة العلوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حمزة نمرة يستعد لطرح ألبومه الجديد

حمزة نمرة
حمزة نمرة
أحمد إبراهيم

كشف الفنان حمزة نمرة عن تفاصيل ألبومه الجديد والذى من المقرر أن يطرحه خلال الأيام القليلة . 

ويمزج ألبوم حمزة نمرة بين العربي الأصيل والموسيقى المعاصرة.

حفل حمزة نمرة  

وعلى صعيد آخر ، نشر الفنان حمزة نمرة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يعلن فيه عن نفاد تذاكر vip لحفله.

وشاركت الشركة المنتظمة تعليقا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: يعود حمزة نمرة إلى الولايات المتحدة مع عروض في نيوجيرسي وواشنطن العاصمة وبوسطن! لا يمكننا الانتظار لرؤيتكم جميعًا مرة أخرى، ترقبوا إصدار التذاكر وتأكدوا من الحصول على التذاكر الخاصة بكم بمجرد توفرها، استعدوا لليلة لا تُنسى مليئة بالموسيقى والطاقة والفرح.

وطرح الفنان حمزة نمرة أحدث أغانيه بعنوان “استنوا شوية” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأغنية “استنوا شوية” من كلمات فليبنو أحمد وألحان حمزة نمرة .

وجاءت كلمات الأغنية: «هاتلي قعدة فيها اتنين، فضلوا مع بعض الأتنين، وكله في الأخر هيفارق دي حقيقة مؤكدة، وكلها أحضان مطارات وكلها في حياة بعذ فترات، من زمان مواعيد فراقنا من زمان متحددة».

أخر أعمال حمزة نمرة الغنائية

وكانت أخر أعمال حمزة نمرة هو غنائه لتتر مسلسل “سر إلهي” الذى شارك فى ماراثون رمضان 2024 ، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرا.

وأحيي الفنان حمزة نمرة خلال الفترة الماضية آخر حفلاته الغنائية ضمن فعاليات الدورة 32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وذلك بحفلين استثنائيين على مسرح المحكى فى الليلة الرابعة للمهرجان تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة. 

الفنان حمزة نمرة حمزة نمرة حفل حمزة نمرة أعمال حمزة نمرة ألبوم حمزة نمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة|امتحان اللغة الثانية بلا أسئلة مقالية غداً وإعفاء هؤلاء الطلاب منه

المقاتلات الحربية الإيرانية

طهران بلا أجنحة.. لماذا غاب سلاح الجو الإيراني عن ضرب إسرائيل؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع قوي.. مفاجأة في أسعار الذهب بالأسواق

ترشيحاتنا

ريال مدريد يعلن عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد 2025-2026

ريال مدريد يعلن عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد 2025-2026

الاهلي

خالد طلعت ينشر توقعاته لمجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية في نهاية الدور الأول

الكونغولي فيستون مايلي

الدلع الكروي.. شوبير يهاجم الكونغولي فيستون مايلي

بالصور

يعالج 5 مشاكل صحية.. فوائد الليمون الأسود

الليمون الاسود
الليمون الاسود
الليمون الاسود

القوات المسلحة تنظم بالتعاون مع وزارة الإتصالات لقاءً لتعريف المجندين بمبادرة التدريب التكنولوجي

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنظم لقاء تعريفى لمبادرة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المجندين

شراكة العمالقة.. ألفا روميو تنقذ مازيراتي من الإفلاس

سيارة
سيارة
سيارة

رئيس تويوتا: السيارات الكهربائية أكثر تلويثًا من الهجينة

رئيس تويوتا
رئيس تويوتا
رئيس تويوتا

فيديو

ماجد الكدوانى

رفضه 3 مرات .. ماجد الكدواني يكشف كواليس مشاركته فى طير انت مع أحمد مكى

سري النجار

بطل الساحر: استغربت أن الجمهور لسه فاكرني.. وسعيد بما تقدمه منة شلبيl خاص

أميرة فتحي

أنا مش موظفة.. أميرة فتحي تكشف سر غيابها عن الساحة الفنية

هالة سرحان - الهام شاهين

الرحلة للمطار استغرقت 6 ساعات.. إلهام شاهين وهالة سرحان في مطار البصرة للعودة إلى القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد