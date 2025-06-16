حمزة نمرة يستعد لطرح ألبومه الجديد

كشف الفنان حمزة نمرة عن تفاصيل ألبومه الجديد والذى من المقرر أن يطرحه خلال الأيام القليلة .

ويمزج ألبوم حمزة نمرة بين العربي الأصيل والموسيقى المعاصرة.

حفل حمزة نمرة

وعلى صعيد آخر ، نشر الفنان حمزة نمرة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يعلن فيه عن نفاد تذاكر vip لحفله.

وشاركت الشركة المنتظمة تعليقا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: يعود حمزة نمرة إلى الولايات المتحدة مع عروض في نيوجيرسي وواشنطن العاصمة وبوسطن! لا يمكننا الانتظار لرؤيتكم جميعًا مرة أخرى، ترقبوا إصدار التذاكر وتأكدوا من الحصول على التذاكر الخاصة بكم بمجرد توفرها، استعدوا لليلة لا تُنسى مليئة بالموسيقى والطاقة والفرح.

وطرح الفنان حمزة نمرة أحدث أغانيه بعنوان “استنوا شوية” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأغنية “استنوا شوية” من كلمات فليبنو أحمد وألحان حمزة نمرة .

وجاءت كلمات الأغنية: «هاتلي قعدة فيها اتنين، فضلوا مع بعض الأتنين، وكله في الأخر هيفارق دي حقيقة مؤكدة، وكلها أحضان مطارات وكلها في حياة بعذ فترات، من زمان مواعيد فراقنا من زمان متحددة».

أخر أعمال حمزة نمرة الغنائية

وكانت أخر أعمال حمزة نمرة هو غنائه لتتر مسلسل “سر إلهي” الذى شارك فى ماراثون رمضان 2024 ، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرا.

وأحيي الفنان حمزة نمرة خلال الفترة الماضية آخر حفلاته الغنائية ضمن فعاليات الدورة 32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وذلك بحفلين استثنائيين على مسرح المحكى فى الليلة الرابعة للمهرجان تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.