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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنا مش موظفة.. أميرة فتحي تكشف سر غيابها عن الساحة الفنية

أميرة فتحي
أميرة فتحي
تصوير كيرلس صلاح   -  
أحمد البهى

كشفت الفنانة أميرة فتحي، عن سر عدم تقديمها أعمال جديدة خلال السنوات الماضية. 

وقالت الفنانة أميرة فتحي ، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: بيبعتولي أعمال وحشة جدا، وفاهمين إني هشتغل وخلاص، وده مش هيحصل أنا أبعد ما يكون عن القصة دي، أنا هشتغل لما أحس الدور لأني فنانة مش موظفة. 

وتابعت أميرة فتحي، قائلة: أما أقدم أعمال جيدة، أما لا أقدم أعمال بالأساس، فهناك مجهود هائل يبذل فى فكرة تقديم دور جديد، لذا أما أن أقدم عمل فني جيد أو لا أقدم بالأساس، فأنا مشغولة ولدي شركتي الخاصة، فأفضل أن يتذكرني المشاهد بتلك الأعمال الجيدة التى قدمتها لا قبل ذلك.

وتستكمل أميرة فتحي: حتي الآن لا يوجد عمل شدني لتقديمه، ولا أخشي أن مسائلة الابتعاد عن تقديم أعمال جديدة تصرف نظر القائمين على الأعمال الفنية عني، فقد تعلمنا أن الدور ينادي صاحبه، فلا أخاف من أي شىء ، ويكفني أن الجمهور لا يناسي، وبشكل عام ممثل السينما لا ينساه الجمهور. 

الفنانة أميرة فتحي أميرة فتحي صدي البلد

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