الثانوية العامة|امتحان اللغة الثانية بلا أسئلة مقالية غداً وإعفاء هؤلاء الطلاب منه

يستعد طلاب الثانوية العامة 2025 النظام الجديد ، لآداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية غدا الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2025 ، وذلك في ثاني أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025
ومن جانبها ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي سيؤديه طلاب النظام الجديد بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا ، ستكون كل أسئلته اختيار من متعدد بدون وضع أي أسئلة مقالية .
وأفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأن قرار عدم وضع أسئلة مقالية في امتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي سيؤديه طلاب النظام الجديد بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا ، جاء بسبب خروج المادة من المجموع في النظام الجديد لـ الثانوية العامة 2025 ، وبالتالي صارت بلا أسئلة مقالية مثلها مثل التربية الدينية والتربية الوطنية
التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من امتحان اللغة الأجنبية الثانية
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعفاء فئات معينة من طلاب الثانوية العامة 2025 من آداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية .
وبحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تتمثل فئات الطلاب المعفيين من آداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية فيما يلي :
* الطلاب المصريون الذين يدرسون في بلاد لا تدرس بها اللغة الأجنبية الثانية
ويجوز اعفاؤهم من امتحان اللغة الأجنبية الثانية فيها وذلك على النحو التالي :
- أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح الصف المناظر للصف الثاني الثانوي العام المصري في دولة لا تدرس فيها لغة اجنبية ثانية وإلتحق بالمدارس المصرية في الصف الثالث الثانوي ، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب إلى مدرسته بطلب للإعفاء من اللغة الثانية يرسل إلى المديرية ( شئون الطلبة والامتحانات ) لبحث مدى أحقية الطالب في الاعفاء من الامتحان فيها ويرفق طلب الاعفاء بإستمارة التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2025
- عند نجاح الطالب يمنح شهادة الثانوية العامة 2025 يكتب في خانة اللغة الأجنبية الثانية (معفي) ويخفض تبعا لذلك المجموع الكلي للدرجات بما يعادل الدرجات المخصصة لمادة اللغة الأجنبية الثانية
* الطلاب الوافدون
- للطلاب الوافدين الحق في الاعفاء من الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية عند التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 إذا كان الطالب قد إلتحق بالصف الثاني الثانوي مباشرة ، ولم يدرس اللغة الثانية في الصف الأول الثاني ويرفق باستمارة التقدم للامتحان طلب الاعفاء