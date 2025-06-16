الثانوية العامة|امتحان اللغة الثانية بلا أسئلة مقالية غداً وإعفاء هؤلاء الطلاب منه

يستعد طلاب الثانوية العامة 2025 النظام الجديد ، لآداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية غدا الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2025 ، وذلك في ثاني أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025

ومن جانبها ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي سيؤديه طلاب النظام الجديد بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا ، ستكون كل أسئلته اختيار من متعدد بدون وضع أي أسئلة مقالية .

وأفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأن قرار عدم وضع أسئلة مقالية في امتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي سيؤديه طلاب النظام الجديد بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025 غدا ، جاء بسبب خروج المادة من المجموع في النظام الجديد لـ الثانوية العامة 2025 ، وبالتالي صارت بلا أسئلة مقالية مثلها مثل التربية الدينية والتربية الوطنية

التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من امتحان اللغة الأجنبية الثانية

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعفاء فئات معينة من طلاب الثانوية العامة 2025 من آداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية .

وبحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تتمثل فئات الطلاب المعفيين من آداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية فيما يلي :

* الطلاب المصريون الذين يدرسون في بلاد لا تدرس بها اللغة الأجنبية الثانية

ويجوز اعفاؤهم من امتحان اللغة الأجنبية الثانية فيها وذلك على النحو التالي :

أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح الصف المناظر للصف الثاني الثانوي العام المصري في دولة لا تدرس فيها لغة اجنبية ثانية وإلتحق بالمدارس المصرية في الصف الثالث الثانوي ، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب إلى مدرسته بطلب للإعفاء من اللغة الثانية يرسل إلى المديرية ( شئون الطلبة والامتحانات ) لبحث مدى أحقية الطالب في الاعفاء من الامتحان فيها ويرفق طلب الاعفاء بإستمارة التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2025

عند نجاح الطالب يمنح شهادة الثانوية العامة 2025 يكتب في خانة اللغة الأجنبية الثانية (معفي) ويخفض تبعا لذلك المجموع الكلي للدرجات بما يعادل الدرجات المخصصة لمادة اللغة الأجنبية الثانية

* الطلاب الوافدون

- للطلاب الوافدين الحق في الاعفاء من الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية عند التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 إذا كان الطالب قد إلتحق بالصف الثاني الثانوي مباشرة ، ولم يدرس اللغة الثانية في الصف الأول الثاني ويرفق باستمارة التقدم للامتحان طلب الاعفاء