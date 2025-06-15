امتحانات الثانوية العامة.. "المعلمين" تكشف حالة 14 مراقبا تعرضوا لحادث

تلقت غرفة العمليات المركزية بـ النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اخطارا من النقابة الفرعية بسوهاج، يفيد بتعرض 14 معلما لحادث سير أثناء توجههم للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة، بإحدى لجان جهينة بـ محافظة سوهاج.

ووجه نقيب المعلمين، بسرعه توجه، عابدين الميرى رئيس فرعية المعلمين بجهينة وجميع أعضاء النقابة الفرعية، للمستشفى، وتقديم كل مساعدة للمعلمين المصابين، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة عمليات النقابة العامة، لمتابعة الموقف لحين تمائلهم للشفاء.

وكشفت تفاصيل الواقعة عن إصابة 14 معلمًا خلال حادث سير اليوم، أثناء استقلالهم ميكروباص للتوجه من مركز الفتح بأسيوط إلى إحدى لجان جهينة بسوهاج لأداء مهامهم كمراقبين وملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم، خلال امتحاني الدين والتربية الوطنية، وتم نقلهم لمستشفى جهينة العام، وتبين إصابتهم إصابات طفيفة.

وبحسب بيان نقابة المعلمين فقد خرج 8 منهم من المستشفى بعد تلقى الاسعافات الأولية، ومازال 6 معلمين تحت الملاحظة.

وتواصل نقابة المعلمين متابعة الحالة الصحية للمصابين، ووجه نقيب المعلمين بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الكامل للمصابين ومتابعة ملابسات الحادث الذي تعرض له المعلمون خلال أداء واجبهم الوطني.