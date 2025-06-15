شاومينج ينشر صور أسئلة امتحان التربية الوطنية بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

تشهد الآن جروبات شاومينج للغش على تليجرام تداولاً لصور قيل أنها تخص امتحان التربية الوطنية الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025
جاء ذلك بعد دقائق من توزيع امتحان التربية الوطنية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025
وتقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حاليا بتتبع الصور المتداولة ومطابقتها بالامتحان الأصلي الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وتحديد هوية و مكان مصورها وناشرها في حالة صحتها لإتخاذ الإجراءات القانونية ضده .
إلغاء امتحان المادة في هذه الحالات
وكانت قد حذرت مديريات التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2025 ، من انه سيلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي فيها الامتحان إذا ثبت الأتي :
- حيازة الهاتف المحمول أو الأجهزة التكنولوجية أو الساعات الذكية أو أي وسائل أو أدوات تساعد على الغش أثناء الامتحان.
- تضمين الإجابة ما يكشف شخصية الطالب أو ما يتضمن إهانة أو سخرية ، او نزع ورقة من كراسة الإجابة او العبث بها أو إخفائها.
حيث أنه فور حدوث الواقعة أو اكتشافها يتم إجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة الجهة المختصة من الإدارة أو المديرية أو الوزارة.
ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازل عن حقه في الدفاع عن نفسه وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة.
إلغاء جميع الامتحانات للطالب واعتباره راسبا في هذه الحالات
كما حذرت مديريات التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2025 من أنه سيتم إلغاء الامتحان للطالب في جميع المواد ويعتبر الطالب راسبا في حالة ثبوت الاتي :
- إذا صور الطالب الامتحان او طبع او نشر او اذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات واجوبتها قبل أو أثناء الامتحان ، سواء وقع الفعل داخل اللجان او خارجها بقصد الغش ، او الاخلال بالنظام العام للامتحان ، سواء شرع او اشترك في ارتكاب هذه الأفعال
- الغش أو الشروع فيه او الاستفادة منه او المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء تأدية الامتحان.
- الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم او الطلاب او التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه
- استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه ، أو أي وسائل تكنولوجية أخرى أو الشروع فيه.
- إخفاء أوراق الإجابة الخاصة بالطالب أو الهروب بها.