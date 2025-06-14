امتحانات الثانوية العامة.. قرار عاجل من نقابة المعلمين بشأن المراقبين والملاحظين

أعلنت نقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أوضاع المعلمين المشاركين في أعمال المراقبة والتصحيح بامتحانات الثانوية العامة التي تنطلق غدا، الأحد، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل، لتحقيق امتحانات مستقرة، وتذليل أية عقبات تواجه المعلمين خلال فترة الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة

وكلف نقيب المعلمين جميع أعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات بالتواصل مع المراقبين والملاحظين طوال فترة امتحانات الثانوية العامة، وحل أي مشكلات تواجههم بالتعاون مع مسئولي وزارة التربية والتعليم، لتحقيق امتحانات منضبطة وتوفير الجو المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات، وتأدية المعلمين مهامهم فى أجواء مستقرة.

كما كلف الزناتي، رؤساء الفرعيات بمتابعة استراحات المعلمين المشرفين والمشاركين في الامتحانات، والتأكد من توافر الاحتياجات الأساسية والمعيشية داخلها، مع رفع تقارير يومية إلى الغرفة المركزية لضمان سرعة التجاوب مع أي ملاحظات أو احتياجات طارئة.

وتهدف غرفة العمليات التي شكلتها نقابة المعلمين، بالتواصل اليومي مع 53 نقابة فرعية و320 لجنة نقابية، على مستوى الجمهورية، خلال فترة الامتحانات التى تنطلق غدا، الأحد، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل، ورصد وتلقي الشكاوى والملاحظات والاستفسارات من المعلمين، والعمل على حلها الفوري بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامة المعلم وتوفر له الدعم الكامل خلال فترة الامتحانات.

وأكدت النقابة حرصها على الوقوف إلى جانب المعلمين وتوفير أقصى درجات الدعم خلال هذه الفترة المهمة، مشددة على أن المعلم سيبقى دائماً محور العملية التعليمية وشريكاً أساسياً في إنجاحها.