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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لطلاب الثانوية العامة.. دعاء يسهل عليهم كل صعب فى الامتحان

الثانوية العامة
الثانوية العامة
إيمان طلعت

دعاء لطلبة الثانوية العامة فى الامتحانات، ساعات قليلة ويبدأ مارثون امتحانات الثانوية العامة، ويبحث الكثير من الآباء والأمهات عن دعاء لأبنائهم حتى ييسر الله عليهم كل صعب ويوفقهم فى الامتحانات، فالدعاء أول ما يلجأ إليه الآباء والأمهات في الكرب والشدائد جميع أمور حياتهم، خاصة حين يتعلق الأمر بفلذات أكبادهم ومستقبلهم الذي يتوقف على نجاحهم في الامتحانات؛ لذا نجد الآباء والأمهات يهرعون إلى ترديد أدعية للأبناء في الامتحان، لأنهم يسعدون دائما إذا كان أولادهم فى أفضل حالٍ ومحفوظين من أى شر أو سوء، فهم أغلى ما يمتلكون على هذه الأرض، ومن أجل نعمه – سبحانه- على العبد، قال - تعالى- فى كتابه الحكيم: «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا»، (سورة الكهف: الآية 46).

دعاء للأبناء في الامتحان

«اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية».

دعاء التوفيق للابناء في الامتحان

«اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والارض، إنك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلم موسى -عليه السلام- علمهم، ويا مفهم سليمان -عليه السلام- فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب».

دعاء النجاح للأبناء في الامتحان

«اللهم يسر الامتحانات على أولادنا، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم ، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، اشرح صدورهم، ويسر أمورهم ، واحلل عقدة من ألسنتهم».

دعاء الحفظ للأبناء في الامتحان
«اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظهم من كل سوءٍ ومكروهٍ، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا قارًّا ورزقًا دارًّا، اللهم جنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم مُن علي ببقاء أولادي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، وأمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك».

أدعية للأبناء في الامتحان
« اللهم ثبت أقدامهم ، اللهم أنزل السكينة فى قلوبهم، اللهم ذكرهم إذا نسوا، اللهم علمهم إذا جهلوا».

«اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا، اللهم ذكرهم عند السؤال، وألهمهم الاجابة الصحيحة».

«اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم، اللهم اكتب لهم النجاح فى الدنيا وفى الآخرة، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم».

«اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابــة، اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل».

«اللهم احفظ لي أولادي ووفقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم، اللهم اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالين ولا مضلّين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزيّنهُ في قلوبهم، وكره إليهم الكُفر والفسوق والعصيان».

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