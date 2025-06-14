كاتب: 813 ألف طالب يشاركون في الثانوية العامة هذا العام.. واستعدادات مكثفة لضبط الامتحانات

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن عدد الطلاب المشاركين في امتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 813 ألف طالب وطالبة، وهو الأكبر في تاريخ هذه المرحلة التعليمية، ما يتطلب استعدادًا غير مسبوق لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وانضباط.

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استعدادات مشددة لضبط اللجان ومنع الغش

وأكد فياض خلال برنامج صباح البلد أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطة شاملة لضبط اللجان، مع تركيز خاص على منع حالات الغش، سواء من جانب الطلاب أو المراقبين، مشيرًا إلى أن التعليمات الجديدة تمنع وجود أي أجهزة محمولة داخل اللجان، سواء مع الطلاب أو المراقبين، تجنبًا لأي محاولات للتسريب أو الإخلال بسير الامتحانات.

انضباط صارم وتطبيق القواعد بحزم

أوضح فياض أن هناك تنسيقًا كاملاً بين جميع الجهات المعنية لتطبيق الانضباط داخل لجان الامتحانات، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم، لضمان عدالة الامتحانات وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.